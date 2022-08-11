سمكة قرش تتجول بين رواد شاطئ بـ فلوريدا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتمكنت طائرة بدون طيار بتصوير مقطع فيديو لتجول سمك قرش بين رواد أحد شواطئ فلوريدا وهم يلعبون فى الماء.
وكشف الفيديو عن تجول القرش بين رواد الشاطئ دون الانتباه إليه، وأشار أحدهم أنهم لاحظوا هناك سمكة طولها من ستة إلى سبعة أقدام.
وظهر فى الفيديو 2 من السباحين يشاهدان الطائرة بدون طيار ويلوحان لها، وكان وقتها القرش على بعد 3 أمتار من مكان وجودهما، ويبدو أن القرش ينظر فى اتجاههما قبل أن يسبح بعيدا.
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