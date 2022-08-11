مواصفات وسعر هاتف موتورولا الجديد القابل للطى

جدة - نرمين السيد - هاتف موتورولا

ويعد هاتف "Moto Razr 2022" من الهواتف القابلة للطى حيث يأتى بشاشة مرنة من نوع "Foldable P-OLED"، وبقياس يبلغ 6.7 بوصة عند فتحه.

ويحتوى الهاتف على شاشة ثانوية بالغلاف الخارجى للجهاز والتى من نوع " G-OLED"، وبقياس يبلغ 2.7 بوصة وبدقة 600 × 800 بيكسل.

مواصفات Moto Razr 2022

ويتمتع الهاتف بتصميمه المتين نظرا لاحتوائه على مفصلة تنحنى على شكل كمثرى لتغلق تماما عند طيه.

ويزود بكاميرا خلفية على ظهر الجهاز، وتضم واحدة رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل، كما أنها متصلة بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل.

ويقترن الجهاز بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

سعر Moto Razr 2022

ويتوفر جهاز موتورولا الجديد بلون واحد وهو الأسود، وبسعر يبدأ من 890 دولار أى ما يعادل 17 ألف جنيه مصرى.