بحجم الحوت.. اتجاه كويكب نحو الأرض غدا

جدة - نرمين السيد - ومن المتوقع أن يمر ذلك الكويكب العملاق، غدا، بالأرض والذى يتشابه حجمه مع الحوت الأزرق، لذا يصنف بأنه يكون خطرا على الأرض.

ويسمى ذلك الكويكب العملاق "2015 FF" كما يبلغ قطره بين 42 و 92 قدما أى 13 و 28 مترا، أو حوالى طول جسم الحوت الأزرق البالغ، كما سيتخطى الأرض بسرعة 20.512 ميل فى الساعة (33.012 كم / ساعة).

ويسافر الكويب الخطر بسرعة تزيد عن 27 ضعف سرعة الصوت، ويأتى على بعد حوالى 4.3 مليون كيلومتر من الأرض أى حوالى أكثر من ثمانية أضعاف متوسط المسافة بين الأرض والقمر.

وكشفت وكالة ناسا أن أى جسم فضائى يقع ضمن 120 مليون ميل أى 193 مليون كيلومتر من الأرض يُصنف أنه جسم قريب من الأرض، وأى جسم سريع الحركة ضمن 4.65 مليون ميل أى 7.5 مليون كيلومتر من المحتمل أن يكون خطرا.