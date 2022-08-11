وظيفة مريحة لعشاق النوم

جدة - نرمين السيد - كشفت شركة "كاسبير" الأمريكية للمراتب، عن وظيفة جديدة تساعد فى تحقيق حلم عشاق النوم.

وأعلنت الشركة حاجتها لأفراد يتمتعون بقدرة استثنائية على النوم بمختلف الأماكن سواء فى المنزل أو المواصلات أو أماكن العمل، للكشف عن مدى الشعور بالنوم العميق الذى يستمر لساعات عند استعمال تلك المرتبة.

وتشترط الشركة أن المرشح للوظيفة يجب أن يتمتع بقدرة استثنائية على النوم بمختلف الظروف، وأن يكون من سكان نيويورك، ويبلغ 18 عاما أو أكثر، وفقا لما جاء فى صحيفة "إنديان إكسبريس" الهندية.

وتابعت الشركة شروطها والتى منها أن يكون الشخص الاستعداد للتواجد أمام الكاميرا، والشغف بالمشاركة، والتحدث عن تجربته عبر مواقع التواصل الاجتماعى.