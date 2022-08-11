فى السينما اليابانية.. نظارة لضعاف السمع لترجمة الأفلام والمؤثرات الصوتية

جدة - نرمين السيد - وتساعد تلك النظارات الموجودة بالسينما اليابانية، فى ترجمة الأفلام والنصوص والتى تعمل على وصف المشاهد ومختلف المؤثرات الصوتية على العدسات.
وأطلقت منظمة غير ربحية تلك النظارات فى 85 دورا للسينما، لأجل استمتاع هؤلاء بوقتهم عند مشاهدة الأفلام.
وللاستفادة من تلك النظارة يجب تنزيل مستخدم النظارات لتطبيق ذكى مخصص لبيانات حول ترجمات الأفلام التى سيشاهدونها، ثم يوصولون النظارات بهواتفهم الذكية، وفقا لوكالة "جيجى برس".
وتحمل النظارة ميكرفون صغير لأجل التقاط صوت الأفلام، ثم عرض الترجمات المصاحبة لمشاهد الفيلم على عدسات النظارة.
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