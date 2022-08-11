الصين تعلن اكتشافات أثرية جديدة فى 6 مقابر بشمال غربى البلاد

جدة - نرمين السيد - أعلنت أكاديمية شنشى لعلم الآثار الصينية، العثور على ما يزيد على 140 أثرا ثقافيا من 6 مقابر تعود لعهد أسرة هان الشرقية "25 - 220" فى مدينة شيآن حاضرة مقاطعة شنشى بشمال غربى الصين.





وأوضحت الأكاديمية، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية، اليوم الخميس، أن المواد المكتشفة مصنوعة من الفخار والحجر والنحاس ومواد أخرى، كما وجد علماء الآثار 11 بلاطة أرضية عليها نقوش مكتشفة فى الغرفة الجانبية لأحد المقابر، وتحتوى النقوش على كلمات تشير إلى الفترة المحددة التى صنعت فيها، بالإضافة إلى أنماط مثل التنين.

وأشارت إلى أنه وفقا لشكل المقابر وهيكلها، ومجموعة الآثار المكتشفة وخصائص الأشياء الجنائزية، كانت المقابر الست مواقع دفن عائلية خلال عهد أسرة هان الشرقية الوسطى وأوائلها.

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وأضافت أن النقوش الموجودة على ظهر البلاط نادرة فى أعمال التنقيب فى مقابر أسرة هان، ما يكسبها مزيدا من الأهمية لدراسة عادات الدفن خلال هذه الفترة.