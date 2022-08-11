أمريكى يدخل موسوعة جينيس.. تناول 17 حبة من الفلفل الحار (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وفقًا لـ موسوعة جينيس للأرقام القياسية (GWR)، سجل جريجورى فوستر من كاليفورنيا الرقم القياسى بعد أن أكل 17 حبة من الفلفل الحار من نوع "Bhut Jolokia" فى 60 ثانية.

وكان فوستر قد حطم الرقم القياسى فى نوفمبر 2021 فى سان دييجو بجنوب ولاية كاليفورنيا، وفقًا لبيان صحفى، ومع ذلك، تم الاعتراف به رسميًا يوم الاثنين الماضى.

قالت "جينيس" إن فلفل "Bhut Jolokia" الفلفل الحار يقف كواحد من أكثر أنواع الفلفل حرارة فى العالم لأنه يحتوى على مليون وحدة بمقياس سكوفيل لقوة وشراسة الطعم الحار، مما يعنى أنه فى دقيقة واحدة، استهلك فوستر ما يقرب من 17 مليون وحدة "Scoville Heat".

وذكر تقرير صحفى، الصحفية، لطالما أحب السيد فوستر الطعام الحار، بل إنه يزرع الفلفل فى المنزل، مشيرًا أنه أمضى عقودًا فى دفع مستوى تحمله للأطعمة الحارة، وهذا هو السبب فى أنه أصبح الآن قادرًا على هضم أكثر أنواع الفلفل حرارة فى جميع أنحاء العالم.

قال السيد فوستر: "تمثل محاولة التسجيل هذه تحديًا شخصيًا لمعرفة إلى أى مدى يمكننى دفع نفسى وحبى للفلفل الحار الفائق"، مضيفًا: "بصفتى من محبى الفلفل الحار، كنت أحاول تعزيز الوعى والإثارة المحيطة بالفلفل الحار للغاية".

واستطرد قائلاً: "كانت هذه المحاولة مجرد مسعى شخصى لتحقيق رقم قياسى آخر فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية جنبًا إلى جنب مع وضعى الحالى.. أحب أكل الفلفل الحار".