إطلاق هاتف شاومى الجديد القابل للطى.. اعرف مميزاته المدهشة

جدة - نرمين السيد - وتهيمن سامسونج حاليًا على سواق الهواتف القابلة للطى، ولكن يبدو أن العلامات التجارية الأخرى تتطلع أيضًا إلى الحصول على بعض الحصة السوقية فى هذا المجال.

نشرت "شاومى"، إعلانًا تشويقيًا على منصة التواصل الاجتماعى الصينية، والذى يُظهر تصميم الهاتف ويؤكد أن كاميرا الهاتف القابل للطى سيتم ضبطها بواسطة صانع الكاميرا الألمانى Leica.

وقبل الإطلاق، ظهرت بعض التفاصيل حول "Mix Fold 2" على الإنترنت، حيث يقال إنه سيحتوى على شاشة "Samsung AMOLED E5"، والتى من المحتمل أن تعمل بدقة Full HD +، كما يمكن أن تحتوى على نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 21: 9.

يقال إن الهاتف الذكى القابل للطى القادم من "شاومى" سيستخدم شاشة Eco2 من سامسونج، والتى تدعى الشركة الكورية الجنوبية العملاقة أنها تستهلك طاقة أقل بنسبة تصل إلى 25%، كما يمكن أن تدعم اللوحة معدل تحديث 120 هرتز.

ومن المتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1 SoC الرائد من Qualcomm، وقد يكون مدعومًا بـ 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى وما يصل إلى 1 تيرابايت من التخزين الداخلى.

وفيما يتعلق بالبصريات، قيل إن الكاميرا الخلفية سيكون لها إعداد ثلاثى، قد يشتمل على مستشعر Sony IMX766 الرئيسى بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر 13 ميجابكسل وكاميرا تليفوتوجرافى مع تقريب بصرى 2x.

ولا توجد معلومات حتى الآن حول سعة البطارية، وقد يحصل الجهاز على دعم الشحن السريع بقوة 67 واط، وفقًا لقائمة شهادة 3C الصينية.

وبصرف النظر عن Mix Fold 2، ستعلن "شاومى" عن منتجين آخرين، وهما سماعات أذن "Xiaomi Buds 4 Pro TWS" وجهاز لوحى مقاس 12.4 بوصة، كما يشاع أن الشركة يمكن أن تفاجئ الجميع بإطلاق الهاتف الذكى "K50S Pro"، والذى يقال إنه أول هاتف للشركة مزود بمستشعر 200 ميجابيكسل.