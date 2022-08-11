بمواصفات مذهلة.. سامسونج تكشف عن السماعة اللاسلكية Galaxy Buds2 Pro

جدة - نرمين السيد - وتطرح سامسونج السماعة الجديدة بحجم أصغر بنسبة 15% عن الإصدار السابق، لدعم المستخدم بتجربة أفضل لإرتداء السماعة على مدار اليوم.
وتتميز السماعة بتصميم ديناميكى يشمل فتحات تهوية، وشبكة تدعم تدفق الهواء، أيضًا تحتوى على 3 ميكروفونات، وتم زيادة مساحة الطبقة المقاومة للرياح إلى الضعف لخفض تأثير الرياح وخفض الضوضاء.
وتأتى السماعة بميزة إلغاء الضوضاء الذكية التى تدعم إلغاء الضوضاء بآداء أفضل من أى إصدار.
وتتميز السماعة بتقنية Voice Detect التى تعمل على ضبط الصوتيات عند بدء المستخدم، بالحديث فى المواقع الخارجية ليتيح للمستخدم الإستماع إلى الجانب الأخر بكفاءة، حيث تعمل هذه الميزة إلى التبديل التلقائى بين نمط ANC إلى النمط التكيفى فى الصوتيات.
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