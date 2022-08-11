تقدم مهنى ونصائح مهمة فى العلاقات.. توقعات الأبراج الخميس 11 أغسطس 2022

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج الخميس

الحمل

استغل الفرصة المتاحة أمامك وضع خطط لإنجاز مهامك، وفكر جيدًا فى حياتك العاطفية والشخص المناسب لك.

الثور

غيّر طريقتك فى العمل إذا أصبحت لا تجدى نفعًا، واحرص على الحب المتبادل وليس الحب من طرف واحد.

الجوزاء

لا تدخل فى جدال مع زملائك ولا تفقد أعصابك، وانس العلاقات القديمة وابحث عن علاقة عاطفية جديدة تشعر فيها بالحب والراحة.

السرطان

لا تلتفت لمن يحاول إعاقة تقدمك فى العمل وأكمل السير، وكافئ شريك حياتك نظير تصرفاته الجيدة تجاهك.

الأسد

نظم وقتك وجدول أعمالك، واعترف لحبيبك بحبك وثق بنفسك ولا تقلق.

العذراء

اجتهد فى أى عمل تتواجد فيه لتحقق أهدافك، وفكر جيدًا فى العلاقات العاطفية وادرس القرار قبل اتخاذه.

العقرب

ضع خطط فى عملك تساعدك على النجاح، وتحدث بصراحة مع شريك حياتك واحتويه.

الميزان

ركز فى عملك وكن مبدعًا، وحافظ دائمًا على أن تكون بجانب شريك حياتك ليشعر بالأمان والحب.

الجدى

حاول تجاوز جميع العقبات فى طريقك، وقدم الدعم لشريك حياتك وكن سندًا له.

القوس

استثمر نجاحك فى العمل للوصول إلى مكانة أكبر، ولا تقلق بشأن العلاقة العاطفية وحاول حل المشكلات التى تؤثر عليها سلبًا.

الحوت

تعامل مع زملاء العمل بهدوء ولا تنفعل رغم الضغوط، ولا تتجاهل شريك حياتك واهتم بشؤونه.

الدلو

فكر جيدًا قبل اتخاذ أية قرارات فى العمل حتى لا تندم مستقبلًا، وعامل شريك حياتك بلطف.