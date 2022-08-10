«أذن إنسان».. مركبة فضائية تلتقط صورة مذهلة لفوهة بركان على سطح المريخ

جدة - نرمين السيد -

وتظهر الحفرة الكبيرة الموجودة على المريخ كأنها أذن تحتوى على شحمة أذن وقناة أذن، ولكن فى الحقيقة هذه الفتحة عبارة عن فوهة بركان ظهرت بعد اصطدام صخرة فضائية بسطح الكوكب، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" الإنجليزية.

ويبلغ عرض الحفرة 1.8 كيلومتر، وتم رصدها فى نصف الكرة الشمالى للمريخ، ووصفته "ناسا" بأنه مثال على حالة "Pareidolia" النفسية التى تجعلنا نتخيل وجوه أو أنماط مألوفة فى الأشياء.

وأوضحت "ناسا" خلال وصف الحفرة أنه فى هذه الحالة، ينظرون إلى فوهة اصطدام غريبة الشكل تشبه إلى حد كبير الأذن، وبمجرد رؤيتها يكاد يكون يكون من المستحيل تمييز أنها فوهة بركان، وكل ما نراه هو أذن كبيرة.

والتقطت مركبة فضائية تستكشف كوكب المريخ تابعة لوكالة "ناسا" الفضائية الصورة، وهى مركبة استطلاع انطلقت فى رحلة تجاوزت 291 كيلومترًا فوق السطح فى سبتمبر 2020.