«family center» .. سناب شات يطلق رسميا ميزة للرقابة الأبوية داخل التطبيق

جدة - نرمين السيد - وحملت الميزة الجديدة اسم "family center"، أو مركز العائلة وتسمح للآباء بمعرفة أصدقاء أبنائهم المراهقين على التطبيق، علاوة على الأشخاص الذين تبادلوا معهم الرسائل على مدار أسبوع، لكنها لا تسمح لهم بالاطلاع على محتوى تلك المحادثات، وذلك لإعطاء الآباء رؤى أفضل للمساعدة فى حماية أولادهم بطرق لا تتنازل عن خصوصية المراهق.
ويتم تفعيل الميزة الجديدة بمجرد دعوة الآباء لأبنائهم إلى مركز العائلة الجديد داخل التطبيق، ويكون لدى المستلم الخيار فى قبول أو رفض الدعوة، بحسب "سكاى نيوز عربية".
وعن السر وراء إطلاق تطبيق "سناب شات" لأولى أدواته للرقابة الأبوية، وأوضح خبير وسائل التواصل الاجتماعى محمد عادل، أنها جاءت "نزولًا عند الانتقادات الحادة التى يتعرض لها سناب شات، والتى وصلت إلى قضايا مرفوعة على الشركة، بزعم تعرض المراهقين بالمنصة لمحتوى يضر بصحتهم النفسية والعقلية، لدرجة انتحار بعض المستخدمين.
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