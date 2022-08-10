ضابطة شجاعة تنقذ امرأة مسنة وابنها من الموت دهسا بالقطار (فيديو)

جدة - نرمين السيد - استطاعت ضابطة فى قوة حماية السكك الحديدية، بمحطة بانكورا غرب البنجال، من إنقاذ حياة امرأة مسنة وابنها، حاولا الصعود بالقطار بعد تحركه، ما أدى إلى انزلاقهم بشكل خطير.





وأظهر مقطع الفيديو الذى نشرته وزارة السكك الحديدية، الضابطة وهى تنقذ حياة المسنة وابنها بسرعة كبيرة، بينما شوهد الناس يركضون يلتجاه موقع الحادث مذعورين. وطالبت الوزارة بأهمية توخى الحذر، وعدم الإقدام على الصعود أو النزول من القطار قبل توقفه بالكامل، لما لذلك من مخاطر على حياة الناس، بحسب صحيفة "إنديان إكسبريس". وانتقد العديد من مستخدمى "تويتر"، محطات السكك الحديدية بسبب تكرار هذه الحوادث، وطالبوا بإيجاد حلول خوفًا من وقوع حوادث مأساوية، وفقًا لـ "سكاى نيوز عربية".

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