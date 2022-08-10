تصميم ومواصفات هاتف Redmi K50 Ultra (صورة)

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جدة - نرمين السيد - وتخطط شركة شاومى لإطلاق هاتف، كما أوضحت الصور الرسمية على أن الهاتف يأتى بتصميم يحاكى سلسلة هواتف Xiaomi 12 من شاومى، ويتوسط الشاشة ثقب للكاميرا الأمامية، بينما تأتى الكاميرا الخلفية بإعدادات ثلاثية فى وحدة مستطيلة.
ويحتوى الهاتف الجديد من شاومى بشاشة OLED بحجم 6.7 إنش، ومعدل تحديث 120Hz كما يتميز بدقة
2K، ويدعم تقنية LTPO 2.0.
ويأتى الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 20 ميجا بيكسل، ومستشعر رئيسى بدقة 108 ميجا بيكسل فى الكاميرا الخلفية.
ويدعم Redmi K50 Ultra رقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1 مع بطارية بقدرة 5000 mAh، كما يأتى بتقنية الشحن السريع بقدرة 120W وذاكرة LPDDR5 وسعة تخزين UFS 3.1.
ومن المتوقع أن يأتى النموذج الرئيسى من الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.
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