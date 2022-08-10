بعد محاولات كثيرة.. فرنسا تنقذ الحوت التائه فى نهر السين (صور)

جدة - نرمين السيد - نجحت السلطات الفرنسية فى انتشال حوت "البيلوغا" التائه فى نهر السين من الموقع الذى كان عالقًا فيه، لكنها أعلنت أن نقله إلى بحر مرهون بنتائج فحوص طبية أجريت له بعد العملية الخطرة التى نفذتها وحدات الإنقاذ فى مقاطعة "أور".





وبالرغم من نجاح المرحلة الأولى من عملية إنقاذ الحوت، فلا تزال هناك شكوك بشان فرص بقائه على قيد الحياة.

وأوضحت إيزابيل دورليه بوزيه، الأمين العام لمنطقة إير لقناة "بى . إف.إم" التلفزيونية، أن الأطباء البيطريون ليسوا متفائلين بشأن صحة الحوت الأبيض، فهو نحيف بشكل مخيف، وهذا لا يبشر بالخير بالنسبة لمتوسط عمره على المدى المتوسط.

ولم يعرف السبب الذى جعل الحوت يضل بعيدًا عن موائله الطبيعى.

وكان البيلوغا قد شوهد للمرة الأولى، الأسبوع الماضى فى نهر السين، وكان بين بوابتين لتصريف المياه بين باريس وميناء لوهافر فى نورماندى حيث يصب النهر، وفقًا لما ذكرته "سكاى نيوز عربية".

ودعت السلطات الفرنسية إلى توخى الحذر ونبهت جميع السكان إلى عدم محاولة الاقتراب من الحوت.

وتم منح البيلوغا "كوكتيل فيتامينات" فى محاولة للحفاظ على صحته وتنظيم العمليات الحيوية فى جسمه.

يذكر أن حجم الحوت من هذا النوع يصل إلى 4 أمتار فى مرحلة البلوغ.

ولفتت جمعية سى شيبرد إلى نهر السين ملوث جدًا وصاخب جدًا، بسبب كثافة الملاحة فيه، وبالتالى ليس بيئة ملائمة للحيتان التى تزعجها الضوضاء، بحسب "فرانس برس".