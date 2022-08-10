بكين بصدد عقد المؤتمر العالمى للروبوتات 2022

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الصينية، أنه من المقرر أن يتم خلال المؤتمر عرض أكثر من 500 روبوت، أكثر من 30 منها ستظهر لأول مرة فى العالم.

ويضم المؤتمر، الذى سيعقد عبر شبكة الإنترنت وخارجها، ثلاث فعاليات رئيسية، بما فيها منتدى ومعرض ومسابقة.

ودعا منظمو المؤتمر أكثر من 300 ضيف من 15 دولة ومنطقة، الذين سيعرضون خلال المنتدى الإنجازات الأكاديمية المتطورة واتجاهات التنمية فى مجال الروبوتات.

ومن المقرر أن يتم خلال المعرض عرض الروبوتات فى سيناريوهات التطبيقات مثل الخدمات الطبية واللوجستيات والزراعة والهندسة المعمارية والتصنيع والتعدين.