الفلك: ظهور القمر العملاق الجمعة سيحجب رؤية عدد كبير من شهب «البرشاويا»

جدة - نرمين السيد - وأشار تادرس، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إلى أن (بدر شهر المحرم) يطلق عليه اسم (القمر العملاق) لوقوعه فى منطقة الحضيض فى مداره، وهى المنطقة القريبة من الأرض، لذلك سيبدو حجمه أكبر قليلا وأكثر إشراقا من المعتاد.

وأوضح أن قمر شهر أغسطس يعرف عند القبائل الأمريكية باسم (قمر الحفش) لأن هذا الوقت من العام يسهل صيد سمك الحفش الكبير من البحيرات كما يعرف أيضا بقمر القمح او الذرة الخضراء.

وأكد أن وقت إكتمال القمر هو أفضل وقت فى الشهر لرصد التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة .

وبالنسبة لشهب البرشاويات، أوضح أن زخة شهب البرشاويات ستضىء السماء يومى الجمعة والسبت ب 60 شهابا فى الساعة ولكن سيعمل ضوء القمر هذا العام على حجب رؤية عدد كبير من الشهب خاصة الضعيف منها.

وأضاف أن هذه الشهب تأتى بفعل دخول بقايا مخلفات المذنب Swift-Tuttle الذى تم اكتشافه عام 1862، وتستمر دخول هذه المخلفات المسببة للشهب من 17 يوليو إلى 24 أغسطس، ويبلغ ذروتها هذا العام فى ليلة 12 وفجر 13 أغسطس.

وأكد ان أفضل الظروف لمشاهدة زخات الشهب عموما يكون من مكان مظلم تماما بعيدا عن اضواء المدينة بعد منتصف الليل بشرط صفاء السماء وخلوها من الغبار والسحب.

وعن اسباب ظهور الشهب، قال الدكتور أشرف تادرس استاذ الفلك بالمعهد إن زخات الشهب السنوية تنشأ عندما تمر الكرة الأرضية أثناء دورانها حول الشمس خلال تجمعات كثيفة من الغبار والحصى المتناثرة على طول مدارات المذنبات والكويكبات، حيث تصطدم بأعلى الغلاف الجوى للأرض وتحترق على ارتفاع يتراوح بين 70 و 100 كيلومتر وتظهر لنا كشريط من الضوء وهذا يؤدى إلى حدوث زخات شهابية تتكرر على أساس سنوى.

وأكد ان ظهور تلك الشهب فى السماء ليس لها أى أضرار على الإنسان أو نشاطه اليومى على الأرض، فمشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفلك والفضاء لمتابعتها وتصويرها.

ومن جانبه، قال المهندس ماجد ابو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة إن القمر العملاق الأخير هذا العام سيكون حجمه الظاهرى أكبر بحوالى 8 % واكثر إضاءة بحوالى 16 % عن المتوسط وذلك بالتزامن مع ذروة تساقط شهب البرشاويات بسماء الوطن العربى.

وأضاف، فى بيان أصدره اليوم، أن القمر العملاق سيصل لحظة الاكتمال صبيحة يوم الجمعة فى الساعة (01:35 فجراً بتوقيت جرينتش) ويكون بزاوية 180 درجة من الشمس وذلك بعد يوم و 08 ساعات و27 دقيقة من وصوله إلى أقرب مسافة من الأرض "نقطة الحضيض "، وسيبقى يزين السماء إلى غروبه مع شروق شمس الجمعة.

وأوضح أن "القمر العملاق" وصف يطلق على القمر المحاق او القمر البدر عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362.146 كيلومتر، وهو مصطلح يشير إلى التسمية العلمية " قمر الحضيض".

وأكد أن ضوء هذا القمر العملاق سيؤثر على رصد واحدة من أكثر زخات الشهب المميزة لهذا العام - شهب البرشاويات - حيث سيقلل من رؤية الشهب إلى حوالى 10 أو 20 شهاباً فى الساعة على الأكثر فى أحسن الظروف.