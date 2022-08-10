الكيرفى أكثر جاذبية.. قصة جاكين ستيف وشريكة حياته (صور)

جدة - نرمين السيد - الجسم الممتلئ

وتحرص الفتيات بشكل مستمر على الوصول لشكل جسم عارضات الأزياء، من خلال اتباع الأنظمة الغذائية الصحية "دايت"، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة أو الخضوع للعمليات الجراحية.

وتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى العديد من القصص التى تدور حول رفض العريس لشكل العروسة بسبب أنها صاحبة جسم ممتلئ، وتعرضهن للتنمر بشكل مستمر وغيره.

جاكين ستيف

وفى نفس الوقت انتشرت صور حفل زفاف لرجل الأعمال الشهير"جاكين ستيف" عبر السوشيال ميديا، والذى صرح بجاذبية الجسم الممتلئ مقارنة بالنحيف.

وبدأ البعض يتساءلون عن "من هو جاكين ستيف؟"، و"ما هى قصة إعجابه بالجسم الممتلئ؟"

من هو جاكين ستيف؟

ويعد جاكين ستيف هو رجل أعمال معروف، فهو صاحب أكبر شركات الملابس بالولايات المتحدة.

وتستعين شركات الملابس ومصممى الأزياء بالفتيات ذات القوام النحيف والرشيق، لإظهار الملابس بصورة واضحة وأنيقة.

تصريحات زواجه

وبما أن جاكين ستيف صاحب أكبر شركات الملابس بالولايات المتحدة، إذا تعد الفتيات ذات القوام النحيف هى ما تنال إعجابه.

وعندما قرر الزواج وضع شرط لاختيار شريكة حياته، وهو أن تكون ذات جسم ممتلئ للغاية، معلقا: "لأنها ستكون بغاية الجاذبية".

وأشار إلى أنه لا ينجذب إلا النحيلات ولكنه يستخدمهن لاستعراض ملابسه التى لا أهمية لها وكأنها مجرد سلعة.