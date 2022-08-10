جدة - نرمين السيد - وتستخدم الدفعة الجديدة من الأقمار الصناعية، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، فى مجالات مثل الاستشعار عن البعد للأغراض التجارية والتصوير الجوى.
وتم إطلاق الأقمار الصناعية، بما فيها "جيلين-1 قاوفن 03دى09" و"يونياو-1 04-08"، على متن الصاروخ الحامل من طراز "لونج مارش - 6" فى الساعة 12:50 فى المساء بتوقيت بكين، حيث دخلت إلى المدار المخطط لها بشكل ناجح.
يذكر أن عملية الإطلاق هذه هى المهمة الرقم 432 لسلاسل الصواريخ الحاملة من طراز "لونج مارش".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين تطلق 16 قمرا صناعيا جديدا للأغراض التجارية والتصوير الجوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.