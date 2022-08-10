الصين تطلق 16 قمرا صناعيا جديدا للأغراض التجارية والتصوير الجوى

جدة - نرمين السيد - وتستخدم الدفعة الجديدة من الأقمار الصناعية، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، فى مجالات مثل الاستشعار عن البعد للأغراض التجارية والتصوير الجوى.

وتم إطلاق الأقمار الصناعية، بما فيها "جيلين-1 قاوفن 03دى09" و"يونياو-1 04-08"، على متن الصاروخ الحامل من طراز "لونج مارش - 6" فى الساعة 12:50 فى المساء بتوقيت بكين، حيث دخلت إلى المدار المخطط لها بشكل ناجح.

يذكر أن عملية الإطلاق هذه هى المهمة الرقم 432 لسلاسل الصواريخ الحاملة من طراز "لونج مارش".