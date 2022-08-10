الإمارات: العمل 4 أيام أسبوعيا يزيد الإنتاجية ويقلل الحوادث

جدة - نرمين السيد - وأشارت سلطات الشارقة إلى أن المجلس التنفيذى للإمارة قرر تغيير أيام العمل لـ 4 فى الأسبوع بدلا من 5 بالدوائر الرسمية.
وأظهرت نتائج دراسة أجراها المجلس التنفيذى لإمارة الشارقة بفائدة نظام العمل الجديد، والتى كشفت عن ارتفاع نسبة العوامل الإيجابية المتعلقة ببيئة العمل وإنتاجية الموظف، وفقا لما جاء فى وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).
وتابعت الدراسة الكشف عن نتائجها، ومنها انخفاص الحوادث المرورية والوفيات مقارنة بالربع الأول لعام 2021 بنسبة تصل إلى 40%.
وأضاف المجلس أن نظام العمل الجديد ساهم فى تحسين الأداء المالى للجهات الحكومية وذلك وفقا للتحليل المالى ومقارنة المصروفات والإيرادات وغيرها من العوامل المالية.
وتسبب أيضا النظام الجديد فى خفض نسبة انبعاثات عدد من الغازات الدفيئة، حيث شملت أول أكسيد الكربون وثانى أكسيد الكبريت وثانى أكسيد النيتروجين.
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