منع «screenshot».. واتساب يطور مزاياه

جدة - نرمين السيد - ويعمل واتساب على خلق ميزات جديدة تزيد من الخصوصية، منها عدم معرفة الأعضاء داخل الجروب عن خروج أى عضو، والتحكم فى رؤية المستخدم أونلاين.

ويسعى التطبيق لطرح ميزة تمنع أخذ "screenshot"، وقدم واتساب ميزة الصور "العرض مرة واحدة"، وتستهدف بناء طرق جديدة لحماية الرسائل وضمان أمان المحادثات.

وتساعد ميزة "View Once" بمجرد تفعيلها، اختفاء الصور ومقاطع الفيديو عند رؤيتها أو فتحها من قبل المرسل إليه، ولكن اشتكى الكثير منها كما يمكن لأى شخص أخذ "سكرين شوت" بسرعة.

ولكن كشف التطبيق عن تطويره لتلك الميزة حتى تمنع أى شخص أخذ "ScreenShot"، وعند محاولته لفعل ذلك يظهر نص "This screenshot was blocked for added privacy".