معرض لبيع العرسان فى الهند.. تحديد السعر وفق السيرة والمؤهلات

جدة - نرمين السيد - وتعتبر تلك من العادات الموروثة فى الهند منذ 700 عام، ويتمسك بها سكان منطقة مادهوبانى فى بيهار بالهند، ويحرصون سنويا على إقامة معرض يستهدف بيع العرسان للشابات المقبلة على الزواج.

ويستمر المعرض 9 أيام، وتأتى خلاله العرائس وعائلاتهم لشراء العرسان بناء على خلفيتهم العائلية ومؤهلاتهم التعليمية.

ويحمل كل عريس فى المعرض الذى يسمى "سورات سابها" كتالوجا خاصا به يحتوى على السيرة الذاتية وجميع المعلومات المطلوبة عنه.

وتحرص جميع العائلات فى الهند على الذهاب إلى المعرض مع بناتهم لاختيار العريس المناسب، ويحضر خلال المعرض آلاف العرسان ويرتدون الزى التقليدى القرمزة والكورتا أو الجينز والقمصان.

ويتم تسعير كل واحد من العرسان وفقا لخلفيته ومؤهلاته التعليمية، وقبل الموافقة عليه تتحقق العائلات منه عن طريق طلب الأدلة.

وعند اختيار العروس لعريسها تبدأ المحادثات بين العائلتين حول الإجراءات المقبلة، وتحديد موعد الزواج وطقوس الزفاف.