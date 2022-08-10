خطر محدق بالأطفال بسبب الإنترنت.. تعرف عليه

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، شاهدت مؤسسة مراقبة الإنترنت فى إنجلترا (IWF) ما يقرب من 20 ألف تقرير عن محتوى اعتداء جنسى على الأطفال تم إنشاؤه ذاتيًا فى الأشهر الستة الأولى من هذا العام، مقارنة بأقل من 12 ألف تقرير لنفس الفترة من هذا العام.

نما الاتجاه العالمى المزعج بسرعة منذ الإغلاق الأول بسبب فيروس كورونا، حيث ارتفعت الحالات التى تنطوى على تلك الفئة العمرية بنسبة 360% منذ النصف الأول من عام 2020.

قالت الرئيسة التنفيذية لـ "IWF"، سوزى هارجريفز، إن الإساءة الذاتية يجب أن تكون "قابلة للوقاية تمامًا"، والتى يجب أن تشمل تثقيف الآباء ومقدمى الرعاية والأطفال حول استخدام التكنولوجيا والاعتداء الجنسى داخل المنزل.

وأضافت: "الاعتداء الجنسى على الأطفال، الذى يتم تسهيله والتقاطه بواسطة التكنولوجيا باستخدام اتصال الإنترنت، لا يتطلب من المعتدى أن يكون موجودًا جسديًا، وغالبًا ما يحدث عندما يكون الطفل فى غرفة نومه - وهو ما يُفترض أنه مكان آمن فى منزل الأسرة.. لذلك، يجب أن يكون من الممكن منعه تمامًا".

وتابعت هارجريفز: "فقط عندما يأتى تعليم الآباء ومقدمى الرعاية والأطفال جنبًا إلى جنب مع جهود شركات التكنولوجيا والحكومة والشرطة، يمكننا أن نأمل فى وقف مد هذه الصور الإجرامية".

يدير IWF خطًا ساخنًا فى المملكة المتحدة ويبلغ أيضًا عن حالات الاعتداء الجنسى على الأطفال (CSAM) فى جميع أنحاء العالم، فى حين أن أسرع زيادة فى الصور التى تم إنشاؤها ذاتيًا كانت بين الفئة العمرية من سبع إلى عشرسنوات، فإن الفئة العمرية من 11 إلى 13 عامًا تولد أكبر قدر من هذه الصور التى أبلغ عنها IWF، مع 56 ألف صورة تم وضع علامة عليها فى الأشهر الستة الأولى من العام.

كانت هناك أيضًا زيادة بنسبة 137% فى الصور التى تم إنشاؤها ذاتيًا للأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و13 عامًا.

عادةً ما يتم إنشاء صور الاعتداء الجنسى على الأطفال التى يتم إنشاؤها ذاتيًا باستخدام كاميرات الويب أو الهواتف الذكية، ثم يتم مشاركتها عبر الإنترنت على عدد متزايد من الأنظمة الأساسية.

تقول IWF إن الأطفال يتم إعدادهم أو خداعهم أو ابتزازهم لإنتاج صورة أو مقطع فيديو لأنفسهم.

وقال تامسين ماكنالى، مدير الخط الساخن لـ IWF، إن عددًا من العوامل يمكن أن تكون وراء نمو صور الإساءة التى يتم إنشاؤها ذاتيًا منذ عام 2020. "قد يكون بسبب الإغلاق ووجود الأطفال فى المنزل أكثر والوصول إلى الإنترنت، أو ربما سواء كنا نكشف المزيد من الحالات لأن تقنياتنا فى العثور على هذا النوع من المحتوى قد تحسنت".

وأضاف ماكنالى أن "إعداد الصور ومقاطع الفيديو كان صادمًا.. حيث لم يتم فى زقاق أو قبو مظلم. إنه فى منازل الأسرة... وفى بعض الأحيان يمكنك سماع والديهم خارج الغرف".

كما حذر الاتحاد الدولى للمرأة فى تقريره السنوى هذا العام من أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات أصبحوا ضحايا للاعتداء الجنسى الذاتى.

وقال إن توزيع الصور يتم من خلال المنتديات عبر الإنترنت، بعد أن تم التقاطها من مواقع استضافة الصور، وقالت إن أكبر خمسة مواقع تستخدم لتخزين الصور الذاتية لأطفال تتراوح أعمارهم بين سبعة وعشرة أعوام لم تستخدم لهذا الغرض من قبل.