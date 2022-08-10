اكتشاف آثار أقدام بشرية عمرها 12000 عام فى ولاية يوتا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "سى إن إن"، هذه هى المجموعة الثانية فقط من المسارات البشرية من العصر الجليدى التى يتم تحديدها فى ما يعرف الآن بـ الولايات المتحدة.

قال كيفين هاتالا، عالم الحفريات فى جامعة تشاثام فى بيتسبرج، بنسلفانيا، إن آثار الأقدام تسجل نوعًا معينًا من الأدلة التى لا يستطيع معظم الناس الحصول عليها من أنواع أخرى من السجلات الأثرية أو الأحفورية.

وأضاف هاتالا: "يمكنك أن تفهم حجم هؤلاء الأفراد.. يمكنك فهم كيفية تحركهم.. عندما ترى مسارات متعددة لآثار الأقدام داخل نفس الموقع، يمكنك البدء فى فهم عدد الأشخاص المحتمل وجودهم هناك.. هل كان من المحتمل أن يسافروا معًا أم كانوا يتنقلون بطرق مختلفة؟".

قال دارون ديوك، الباحث الرئيسى فى البحث وعالم الآثار لمجموعة أبحاث الأنثروبولوجيا فى الغرب الأقصى ومقرها نيفادا، إن الحفريات يمكن أن تقدم نظرة ثاقبة مهمة على السكان الحاليين أيضًا، مضيفًا "أنه يربط أيضًا بين أسلاف الناس بالمنطقة والاكتشافات".

حدث الاكتشاف عن طريق الصدفة إلى حد ما، وفقًا لما ذكره ديوك وتومى أوربان، عالما الأبحاث فى جامعة كورنيل فى نيويورك.

كان ديوك وأوربان يبحثان عن ميدان الاختبار والتدريب فى ولاية يوتا فى أوائل شهر يوليو بحثًا عن بقايا حرائق ما قبل التاريخ الهادفة، والتى استخدمها البشر القدامى كمصدر للضوء والحرارة.

وبينما كانا يقودان سياراتهما حول قاعدة القوات الجوية ويتحدثان عن شكل آثار الأقدام المتحجرة، لاحظ أوربان وجودها وتوقفا لتفقد آثار الأقدام، وبعد مزيد من الفحص، وتعرفا على عشرات آخرين فى المنطقة.

فى البداية، لم يكونا متأكدين من أن آثار الأقدام قد صنعها البشر، ولكن بعد عدة أيام من تقييم حجم المسارات وشكلها وطول خطوتها، قرر الباحثون أنها من عمل البشر البالغين والأطفال حفاة القدمين.

ولا يزال علماء الآثار يعملون على تأكيد عمر آثار الأقدام من خلال التأريخ بالكربون المشع، فإنهم يعتقدون أن الآثار عمرها 12 ألف عام بناءً على طبقة الرواسب المؤرخة سابقًا تحتها، فيما قال ديوك إن القطع الأثرية التى عثر عليها عمرها 12 ألفًا و300 سنة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الأراضى الرطبة بالمياه العذبة اللازمة للحفاظ على البصمات لم تكن موجودة فى المنطقة منذ ما لا يقل عن عشرة آلاف عام.

فى عام 2021، استخدم العلماء التأريخ بالكربون المشع ليجدوا أن 61 أثرًا تم اكتشافه فى عام 2020 فى متنزه وايت ساندز الوطنى فى نيو مكسيكو - ينتمى الكثير منها إلى المراهقين والأطفال الصغار - تتراوح أعمارهم بين 21 ألفًا و23 ألف عام، وهذا يعنى أن البشر سكنوا أمريكا الشمالية خلال عصر البليستوسين، أو العصر الجليدى، أى قبل حوالى 7500 سنة مما كان يعتقد سابقًا.

وقال أوربان عبر البريد الإلكتروني: "بمجرد أن أدركت أن (مسارات يوتا) كانت آثار أقدام بشرية حفاة، كان الأمر مثيرًا للغاية.. وكنت أعمل على آثار أقدام فى وايت ساندز على مدى السنوات الخمس الماضية، لذلك كان من المذهل الاعتقاد بأننا قد تعثرنا للتو فى وايت ساندز ثانية".

للمضى قدمًا، يحتاج الباحثون إلى الحفاظ على مطبوعات يوتا وحمايتها ومعرفة لمن تنتمى المطبوعات ومتى تنتمى بالضبط، كما قال ديوك.