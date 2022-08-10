جدة - نرمين السيد - جاء هذا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وكان تويتر قد أعلن عن تعرض الموقع العالمى لمشكلات فنية، ويؤكد العمل على حلها.
وفى السياق ذاته، كان عدد من المستخدمين لـ موقع التدوينات القصيرة العالمى "تويتر" قد اشتكوا من عدم تمكنهم من الوصول إلى حساباتهم الشخصية.
تويتر
وقال البعض منهم إن هناك عطلًا أصاب منصة التغريدات تويتر فى عدة دول بالعالم.
وفى وقت سابق أكدت إدارة موقع تويتر أن ثغرة أمنية سمحت لممثل سيئ بمعرفة أسماء الحسابات المرتبطة بعناوين بريد إلكترونى وأرقام هواتف معينة، حيق قام تويتر فى البداية بإصلاح المشكلة فى يناير 2021 بعد تلقى تقرير من خلال برنامج مكافأة الأخطاء، لكن أحد المتسللين تمكن من استغلال الخلل قبل أن يعرف تويتر به.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عودة تويتر إلى العمل بعد إصلاح عطل مفاجئ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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