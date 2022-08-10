هل وجدت الكوب الفارغ؟.. خدعة بصرية تثير حيرة الملايين حول العالم

جدة - نرمين السيد - أثارت صورة من أعمال الفنان المجرى جيرجيلى دوداس، حيرة ملايين الأشخاص حول العالم، حيث أعماله الفنية الناس للنظر عن كثب فى صورة ما، للعثور على شىء لا ينتمى إليها تمامًا.





ويتمثل هذا التحدى فى كوب واحد فارغ يختلف عن البقية المملؤة يجب تتمييزه خلال أقل من دقيقة والأفضل فى 5 ثوان فقط، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" الإنجليزية.

ويعد الكوب الفارغ من الصعب اكتشافها فى وقت قياسى، لذلك يجب على المشاهدين الذين يكافحون للعثور على الكوب أن يوجهوا انتباههم إلى الجانب الأيسر من اللغز.

وإذا تمكنت من العثور عليه فى أقل من دقيقة، فقد تكون من بين أفضل 24% لاعب لهذه الخدعة البصرية بينما الأشخاص الآخرون المشاركين فى اللعبة غير القادرين على استخراج الكوب الفارغ من الصورة الموجود فى الجانب الأيسر منها، خلال الوقت المحدد.

وتلقى لعبة الخدع البصرية رواجًا كبيرًا فى بريطانيا، ما دفع "Gala Spins".

الخاصة بالألعاب والأشياء الترفيهية لإنتاج وهمًا محيرًا للعقل مصممًا لتحدى البريطانيين.