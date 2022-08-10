نصائح ذهبية فى العلاقات العاطفية.. توقعات الأبراج الأربعاء 10 أغسطس 2022

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج الأربعاء

الحمل

إن سقط انهض وابدأ من جديد، ولا تتحدث مع الشخص المميز بالنسبة لك إلا بعد ترتيب كلماتك والتحلى بالشجاعة.

الثور

قلل نفقاتك وادخر من أموالك، وتقرب من شريك حياتك وحافظ على الأجواء الرومانسية.

الجوزاء

ضع خطة لتحقق طموحك فالنجاح يحتاج إلى عمل جاد، وابحث عن شريك حياة يتوافق مع صفاتك، ولا تكرر أخطاء الماضى.

السرطان

إذا فشلت حاول من جديد حتى تحقق ما تريد، وفكر جيدًا قبل بدأ علاقة جديدة.

الأسد

وزان بين دخلك ونفقاتك، وتحدث مع شريك حياتك بشفافية ليسود التفاهم فى العلاقة.

العذراء

استمر فى العمل لتحقق النجاح، واستمع لقلبك إذا أردت أن تخوض علاقة جديدة.

العقرب

استغل ذكائك لتصل إلى أفكار جديدة، والتوافق مع شريك حياتك يعطى العلاقة أمان واستقرار.

الميزان

تعاون مع زملائك فى العمل، وافصل حياتك العاطفية عن أى شخص أخر ولا تسمح بطرف ثالث التدخل فى العلاقة.

الجدى

تعلم من أخطائك ولا تكررها وضع خطوات لتصل لحلمك، ولا تتجاهل شريك حياتك وتحدث معه دائمًا.

القوس

اجتهد لتحصل على مكانتك التى تستحقها فى العمل، وحاول أن يكون لديك فكرة واضحة عن الاشياء التى تريدها من شريك حياتك.

الحوت

اهتم بأدق التفاصيل حتى لا ترتكب الأخطاء، وتجاهل العلاقة السابقة وفكر فى علاقة جديدة.

الدلو

كن هادءئًا وتحكم فى أعصابك داخل العمل، واختار شريك حياتك بناءً على التفاهم والحب.