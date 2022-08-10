«تسلا» تكشف عن محاولات لإنشاء مصنع فى كندا

جدة - نرمين السيد - وكشف ملف قدمته الشركة إلى مكتب مفوض النزاهة فى مقاطعة أونتاريو أن الشركة تبذل المزيد من الضغوط من أجل الإسراع فى إنهاء الإجراءات المتعلقة بالموضوع وتعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة الكندية من أجل "تحديد فرص لإقامة منشآت صناعية تسمح بالقيام بعمليات الإصلاح".
وكان وزير الصناعة الكندى فرانسوا فيليب شامبين قد قال فى شهر مايو الماضى إن هناك "مناقشات نشطة للغاية مع عدد من المتخصصين" لتطوير سلسلة إمداد للسيارات الكهربائية فى كندا.
وقال الرئيس التنفيذى لشركة تسلا، إيلون ماسك، إن الشركة "قد تكون قادرة" على الإعلان عن مصنع جديد فى وقت لاحق من هذا العام وقد يكون لديها فى النهاية ما بين 10 إلى 12 مصنعا.
وتصنع تسلا المركبات من مصنعين فى الولايات المتحدة وواحد فى كل من ألمانيا والصين.. ويتطلع صناع السيارات الكهربائية فى الولايات المتحدة أيضا إلى مصادر المواد وبناء سيارات أقرب إليهم لتنويع سلاسل التوريد وتقليل اعتمادهم على الصين، أكبر مورد فى العالم لبطاريات السيارات الكهربائية.
ويمكن أن تتسارع هذه الجهود من مشروع قانون بقيمة 430 مليار دولار وافق عليه مجلس الشيوخ يوم الأحد يقيد صناع السيارات من استخدام مواد صينية الصنع عن طريق إدخال النسب المئوية المطلوبة من مكونات البطاريات من أمريكا الشمالية.
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