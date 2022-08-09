« كوكتيل الفيتامينات» آخر محاولات فرنسا لإنقاذ الحوت التائه فى نهر السين

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جدة - نرمين السيد - وشوهد البيلوغا للمرة الأولى الثلاثاء الماضى، فى نهر السين، وكان الحيوان بعد ظهر الجمعة بين بوابتين لتصريف المياه بين باريس وميناء لوهافر فى نورماندى، حيث يصب النهر.
ويخطط عمال الإنقاذ لكيفية استخراج الحوت التائه من نهر السين فى أفضل الظروف ودون تعريض حياته للخطر، بحسب موقع "سكاى نيوز" الإنجليزى.
وأوضحت جمعية "Sea Shepherd France" لحماية البيئة البحرية يوم الإثنين أن محاولات إطعامه مستمرة بالتوازى مع محاولات إيجاد الحل المناسب لإخراجه فى أفضل الظروف.
وتم منح الحوت كوكتيل فيتامينات فى محاولة للحفاظ على صحته وتنظيم العمليات الحيوية فى جسمه، نهاية الأسبوع الماضى.
وأشارت لمياء إسملالى، رئيسة جمعية "سى شيبرد" إلى أنه بات حقًا نحيفًا للغاية وعظامه بارزة، لافتة إلى أنها لا تعرف ما إذا كان قد فات الأوان بالفعل لإنقاذه.
يذكر أن حجم الحوت من هذا النوع يصل إلى 4 أمتار فى مرحلة البلوغ.
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