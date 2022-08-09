اكتشاف عددا من «الظواهر غير الطبيعية» فى الفضاء باستخدام الذكاء الاصطناعى

جدة - نرمين السيد - ويأمل الباحثون فى إمكانية استخدام النظام لاكتشاف المزيد من الانحرافات الفضائية، والمساعدة فى توجيه البحوث إلى مستشعرات جديدة أعظم وأشياء أخرى بعيدة عن الفضاء.

وتم إعداد نظام الذكاء الاصطناعى الجديد لمساعدة العلماء فى دراسة الكم الهائل من البيانات التى تأتى كل يوم من الفضاء الخارجى، والاختيار بينها لتحديد البيانات الأكثر إثارة للاهتمام من الجانب العلمى.

وشكلت كمية البيانات الهائلة عقبة أمام علماء الفلك فى العقود الأخيرة، حيث أدى تطوروسائل مراقبة الفضاء إلى وصول معلومات ضخمة كل يوم، وهذا يعنى أن هناك المليارات من الأشياء التى يحتمل أن تكون مثيرة للاهتمام تنتظر أن يتم اكتشافها من قبل العلماء بحسب وكالة "مونت كارلو الدولية".

وأعطى العلماء الذكاء الاصطناعى مجموعة من الصور للبحث عن أمور غير مألوفة، مثل المستعرات الأعظمية وأحداث اضطراب المد والجزر، وهو نادرة جدًا ومثيرة للاهتمام، وتستحق المزيد من الدراسة، وذلك بهدف اختبار النظام الجديد.

وتمكن الذكاء الاصطناعى من تحديد 11 ظاهرة غريبة إضافية لم يتمكن العلماء من اكتشافها.