تحديث من أبل.. نسبة شحن البطارية تعود مرة أخرى لهواتف آيفون

جدة - نرمين السيد - ويتضمن التحديث الجديد إضافة النسبة المئوية فى حجم الشحن إلى شاشة الهاتف، وتحديدًا فى الجهة اليمنى العليا، وفقًا لما ذكره موقع "تيك كرنش" التقنى. ويمنح المقياس الرقمى لحجم الشحن فى البطارية مقياسًا اكثر دقة مقارنة بالشريط الأبيض الحالى. وحتى يتم تفعيل هذه الخدمة، يجب الذهاب إلى قائمة الإعدادات ثم النقر على رمز البطارية، وسيكون هناك خيار "النسبة المئوية للبطارية"، وهو ما يجب النقر عليه، بحسب "العربية". والنسبة المئوية فى شحن البطارية ظهرت فى فترة "آيفون 3 جى أس"، لكنها اختفت مع ظهور المستطيل الصغير فى آيفون "إكس". ويمكن الوصول إلى الخدمة الجديدة فى الإصدار التجريبى لنظام التشغيل "آى أو أس 16 بيتا".

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