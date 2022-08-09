تصميم ومواصفات هاتف Reno 8 4G الجديد من Oppo

جدة - نرمين السيد - وكانت شركة Oppo للأسواق إصدار 5G من هاتف Oppo Reno 8، وحاليًا تستعد الشركة لإطلاق إصدار 4G من الهاتف الذى يأتى ببعض التغييرات.

وأوضحت التقارير أن تصميم هاتف Oppo Reno 8 4G باللون الذهبى الجديد، على أن تقدم Oppo

الهاتف باللون الأسود قريبًا.

ومن المتوقع أن يدعم هاتف Reno 8 4G رقاقة معالج Snapdragon 680 وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

ويتميز Reno 8 4G ببطارية بقدرة 4500 mAh مع تقنية الشحن السريع بقدرة 33W، وإعدادات ثلاثية فى الكاميرا الخلفية والتى تشمل مستشعر رئيسى بدقة 64 ميجا بيكسل، مع اثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل.

وتأتى الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل، ويضم الهاتف شاشة AMOLED بحجم 6.43 إنش، ومعدل تحديث 90 Hz.