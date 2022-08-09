الصين تطلق 3 أقمار صناعية فى رحلة ثالثة لسلسلة صواريخ «سيريس-1»

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة "شينجوا" للأنباء أن الصاروخ انطلق من موقع الإطلاق عند الساعة 12:11 ظهرا، بتوقيت بكين، حيث أرسل ثلاثة أقمار اصطناعية إلى المدار المخطط لها. ويمثل هذا الإطلاق الرحلة الثالثة لسلسلة صواريخ "سيريس-1".

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