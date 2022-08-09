قطة تنقذ صاحبها من اللصوص

جدة - نرمين السيد - وكشف صاحب القطة الدكتور فريد إيفريت، جراح الفم والوجه المتقاعد، الذى يعيش فى بلدة بيلدن بولاية مسيسيبى بالولايات المتحدة، عن نجاحها فى حمايته من سرقة تحت تهديد السلاح.
وأشار إلى أن قطته من نوع "كاليكو" والتى تزن نحو 9 كيلو جرام، تتميز بفروها المتعدد الألوان، وترافقه دائما أينما ذهب.
وحاول شخصان اقتحان منزل الجراح فى منتصف الليل، واتجهت القطة مسرعة لصاحبها حتى تحذره من الخطر حوله.
وقال إن مواء القطة التى كانت فى المطبخ وقت الحادث أيقظه، حيث اندفعت إلى غرفة نومه وقفزت على سريره وحكت بمخالبها جلده لتنبيه بما يجرى حول المنزل، وفقا لموقع "فوكس نيوز".
ووقتها شعر بأن هناك شيئا غريبا لذا نهض وذهب ليتحقق ماذا يحدث، رأى شابين يقفزان من منزله للهروب.
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