للميزانيات المحدودة.. مواصفات وسعر هاتف إنفينيكس الجديد

جدة - نرمين السيد - ويحمل هاتف إنفينيكس الجديد اسم "Infinix Smart 6 HD" والذى يأتى بشاشة يبلغ قياسها 6.6 بوصة، وبجودة عرض "HD+". ويزود الهاتف بكاميرا خلفية مربعة، وتبلغ دقة الرئيسية منها 8 ميجابيكسل، وأما الكاميرا الأمامية تصل دقتها إلى 5 ميجابيكسل لصور السيلفى ومكالمات الفيديو. ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى سعة 2 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجا قابلة للتوسعة حتى 512 جيجا بايت، وفقا لموقع "جيز مو شينا" التقنى. كما يحتوى الهاتف على بطارية كبيرة ذات سعة تصل إلى 5000 مللى أمبير، كما يدعم الشحن بقوة 10 وات. ويبلغ سعر الهاتف الجديد 6800 روبية هندية أى حوالى 1600 جنيه مصرى، ويتوفر بـ 3 ألوان وهم اللون الأزرق السماوى والأزرق الصريح والأسود.

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