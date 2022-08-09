آيفون 14 ماكس 2022.. 5 ميزات مدهشة لـ هاتف آبل الجديد

جدة - نرمين السيد - من المقرر إطلاق سلسلة "آيفون 14" بشكل رسمى شهر سبتمبر المقبل، وهذا العام أيضًا، من المتوقع أن تكشف شركة "آبل النقاب" عن 4 طرز جديدة من "آيفون"، بما فى ذلك "آيفون 14" و"آيفون 14 ماكس" و"آيفون 14 برو" و"آيفون 14 برو ماكس".





وبينما لم تؤكد الشركة رسميًا بعد "آيفون 14"، فقد كشفت تسريبات، بالفعل عن بعض المواصفات والميزات الرئيسية لجميع طرز "آيفون" الأربعة المقبلة.

وقالت التسريبات، إن نجم حدث "آبل" ليس من أجل "آيفون 14" ولكن "آيفون 14 ماكس"، وووفقًا للشائعات، لن يكون هناك طراز صغير أو"آيفون 14 مينى"، وبدلاً من ذلك، وتخطط شركة التكنولوجيا العملاقة ومقرها "كوبرتينو" لإطلاق طراز "آيفون" جديد يطلق عليه اسم "آيفون 14 ماكس".

آيفون 14 ماكس

وتشير التسريبات إلى أن "آيفون 14 ماكس" سيقدم مزايا طرازات Pro بسعر مناسب، حيث سيحتوى على شاشة أكبر مثل إصدار "Pro Max"، ومن المحتمل أيضًا أن تظل الميزات الأخرى كما هى فى طراز "فانيلا آيفون 14".

سيقدم "آيفون 14 ماكس" شاشة Liquid Retina مقاس 6.7 بوصة تمامًا مثل "آيفون 14 برو ماكس"، كما سيكون الفرق بين النموذجين فى تصميم هو الشق.

مواصفات آيفون 14 ماكس

ويقال إن "آيفون 14 ماكس" يشتمل على درجة واسعة مثل "آيفون 13"، فى حين أن "آيفون 14 برو ماكس" سيقدم تصميمًا على شكل حبة. فى الواقع، يُقال إن كلا الطرازين Pro يقدمان أسلوبًا جديدًا.

إلى جانب الشاشة وتصميم الشق، يقال إن "آيفون 14 ماكس" يقدم مواصفات مماثلة لقاعدة "آيفون 14"، وهذا يشير إلى أن نظام الكاميرا فى "آيفون 14 ماكس" سيكون مزدوجًا، على عكس طرازات Pro القادمة.

وتقول التسريبات أيضًا إن المستشعرات الموجودة فى "آيفون 14" أكبر بشكل عام من سلسلة "آيفون 13"، مما يعنى أن سلسلة "آيفون 14" ككل ستوفر أداء أفضل للكاميرا فى الإضاءة المنخفضة.