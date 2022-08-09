الأمطار تقتل 7 أشخاص فى كوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز"، قال مركز مكافحة الكوارث وإجراءات السلامة إن "5 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم فى سيئول، و2 آخرين فى مقاطعة جيونغ جى المجاورة، إضافة إلى إصابة 9 أشخاص على الأقل، وفقدان 6 آخرين".

وبحسب الوكالة، فقد غمرت المياه بعض المبانى والمتاجر، وانقطعت الكهرباء فى منطقة جانجنام، كما غمرت المياه السيارات والحافلات ومحطات مترو الأنفاق.

وأعلن مركز مكافحة الكوارث حالة التأهب للأزمات إلى أعلى المستويات، وقال إن "الرئيس يون سوك يول ترأس اجتماع استجابة طارئة، وأمر السلطات بالتركيز على منع وقوع إصابات، والسيطرة بسرعة على الوضع فى المناطق التى غمرتها الفيضانات".

فيما توقع المركز استمرار هطول الأمطار الغزيرة فى الجزء الأوسط من البلاد حتى يوم غد على الأقل.