ضربة حظ تحول شحاتة إلى مليونيرة

جدة - نرمين السيد - وتمكن السيدة التى تعيش فى أليكانتى من الفوز بعد السحب بمبلغ ضخم يزيد عن مليون يورو.

وكانت تلك المرأة من سكان حى لا فلوريدا فى أليكانتى، وكانت الظروف دفعتها للنزول إلى الشوارع لأجل طلب المال من الأفراد، ثم قررت اختبار حظها وقامت بشراء تذكرة Bonoloto.

وحالفها الحظ لتفوز بالجائزة الأولى التى تمثل 1.200.000 يورو، بحسب موقع "إسبانيا بالعربى".

وبعد الإعلان عن النتيجة بدأت تصرخ فى الشوارع وتقول "لقد تغيرت حياتى"، كما صرحت: "عليها ديون وتواجه مشاكل اقتصادية".