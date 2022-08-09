قصة حب تكلل بالزواج بفضل ترجمة جوجل (تفاصيل بالصور)

جدة - نرمين السيد - هذا ما حدث فى ارتباط زوجين يعيشان على بعد 5 آلاف ميل عن بعضهما ويختلفان فى اللغة.

مدينا وماثيو هاربيدج، الأولى تتحدث اللغة الروسية، والثانى يتحدث اللغة الإنجليزية، جمعتهما قصة حب كللت بالزواج عام 2020.

وخلال فترة التعارف والتى استمرت نحو 4 أعوام، وتحديدا منذ 2018 إلى 2022، تواصل الزوجان من خلال خدمة الترجمة منGoogle ، المعروفة بـ "ترجمة جوجل"، والتى اعتادا على التواصل عن طريقها.

وذكر موقع "نيويورك بوست"، أنه فى عام 2018، لفتت مدينا وماثيو هاربيدج، أعين بعضهما البعض عندما كانت مدينا تزور أستراليا من كازاخستان، بينما قام الأصدقاء بالترجمة للزوج فى البداية، ولجأوا فى النهاية إلى خدمة ترجمة جوجل عبر الإنترنت.

وفى هذا السياق، قالت مدينا، البالغة من العمر 33 عامًا، فى تصريحات لموقع Kennedy News: "عندما رأيته، ابتسم وأتذكر عينيه، نظر إلى بعينين مفتوحتين وكانت وجهة نظر مختلفة بالنسبة لى، كان يبدو رائعًا، لقد أحببت هذا الرجل."

فيما قال ماثيو عن مدينا: "إنها سيدة جميلة ومن الواضح أنها ذكية جدًا أيضًا، لذا فقد تحدثنا عن كثير من الأشياء المختلفة قبل أن يتعب المترجمون من الترجمة، ولم يكن لدى أى فكرة أن الأمر سيسير إلى حيث نحن الآن".

ولفت موقع نيويورك بوست إلى أنه عندما عادت مدينا إلى وطنها، حاولت مع ماثيو تعلم لغات بعضهما البعض وبدآ، فى التحدث باللغة الإنجليزية عبر مكالمات الفيديو.

وأشار الموقع إلى أن خدمة Google Translate كانت ممتازة للقيام بذلك، حيث نقلت الزوجين من الكتابة بلغات بعضهما البعض إلى المكالمات الهاتفية ومكالمات الفيديو معًا.

ولفت نيويورك بوست إلى أنه بعد القيام بعديد من الرحلات بين ماثيو ومدينا لرؤية بعضهما البعض والتعارف لمسافات طويلة، تبادل الثنائى إجمالى 145 ألفا و559 رسالة على موقع Facebook ومكالمات لمدة 48 يومًا.

وبعد قصة الحب الطويلة وتلك الرسائل الكثيرة طلب ماثيو الزواج من مدينا فى مثل هذا الشهر أغسطس عام 2020، إلا أنهما لم يتزوجا إلا فى شهر يونيو الماضى 2022.