بمعالجات M2 و M2 Pro.. أبل تطور جهاز Mac mini

جدة - نرمين السيد - وكان من المقرر أن تطلق أبل هذا الإصدار فى وقت لاحق من العام الجارى، إلا أن أبل قامت بإلغاء خططها لإطلاق هذا الإصدار.

وأوضحت التقارير أن هناك تغيير جديد فى خطط أبل، حيث بدأت أبل فى العمل على تطوير جهاز Mac mini جديد يأتى مدعومًا بشرائح أبل الجديدة M2 وM2 Pro.

وأكدت التقارير أن جهاز Mac mini سيأتى بنموذج رقم J473 للإصدار المميز بمعالج M2 فيما يأتى الإصدار المميز بمعالج M2 Pro Max بنموذج رقم J474، على أن يرتكز المعالج فى هذا الإصدار على 8 من الأنوية للآداء، و4 من الأنوية للكفاءة.

ومن المتوقع أن لا تقدم أبل معالجات M2 Max وUltra فى جهاز Mac mini، حيث يحصل إصدار Mac Pro فقط على هذه الفئة من المعالجات.