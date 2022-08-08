آخر قمر عملاق فى 2022.. «قمر الحفشة» يظهر فى السماء بهذا الموعد

جدة - نرمين السيد - ويبلغ القمر العملاق الملقب بـ "قمر الحفشة"، لشهر أغسطس ذروته فى حوالى الساعة 5 فجر الجمعة المقبلة، حيث يظهر بداية من مساء الأربعاء وحتى الجمعة، وفقًا لما قاله موقع "لايف ساينس" المختص بأخبار العلوم والتكنولوجيا.

ويحدث اكتمال القمر عندما يكون فى أقرب نقطة له إلى الأرض تعرف باسم نقطة الحضيض، خلال المدار الحالى، ويقترب "قمر الحفشة" من تلك النقطة بنسبة 90%، مما يجعله قمرًا عملاقًا، طبقًا للتعريفات العلمية.

ويعد الفرق بين القمر العملاق والمكتمل العادى، هو أن تظهر الأقمار العملاقة أكبر وأكثر سطوعًا بنسبة تصل إلى 16% فى السماء من متوسط القمر المكتمل، بحسب موقع "time and date".

وسيكون قمر "الحفشة" رابع قمر عملاق على التوالى يظهر هذا العام، بعد ظهور "باك مون" فى يوليو، وقمر الفراولة فى يونيو، وقمر الزهرة الذى شهد خسوفًا كليًا للقمر فى شهر مايو، وسيكون القمر الكامل لشهر اغسطس هو آخر قمر عملاق فى العام الجارى.

ويأتى أصل تسمية "قمر الحفشة" بهذا الاسم من قبائل "Algonquin" الموجودة فى شرق أمريكا الشمالية، حيث كان من السهل صيد سمك الحفش الكبير فى منطقة البحيرات العظمى فى هذا الوقت من العام.