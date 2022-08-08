إنتاج أول «تاكسى» بدون سائق فى الصين

جدة - نرمين السيد - وتتيح موافقات الحكومة المحلية لأعمال شركة بايدو المرتبطة بالتاكسى الآلى أو روبوت تاكسى المعروفة باسم "Apollo Go robotaxi" بتوفير تكلفة الموظفين البشريين فى بعض الحالات.

ويعد الحجم الأولى للتصاريح صغير، حيث يشمل 190 سيارات آلية مقسمة بين منطقتين من الضواحى فى ووهان وتشونجتشينج، وهما مدينتان صينيتان رئيسيتان، إذ كانت ووهان المدينة الاشهر فى العالم بسبب وباء كورونا خلال عامى 2019 و2020.

وتلقت شركة "بايدو" وشركة "Pony.ai" المشغلة للروبوتات المنافسة موافقة من إحدى ضواحى بكين لتشغيل الروبوتات الآلية بدون سائق بشرى، لكن العاصمة الصينية لا تزال تتطلب من الموظفين الجلوس بداخل السيارة لزيادة الأمان، بحسب "العربية".

وأصدرت السلطات البلدية فى جميع أنحاء الصين عددًا متزايدًا من التصاريح فى العام الماضى والتى تسمح لشركات سيارات الأجرة الآلية بالعمل، وفرض رسوم فى مناطق محددة.

وزعمت "بايدو" أنها تلقت أكثر من مليون طلب لشراء سيارات الأجرة الآلية، وفى الأشهر الثلاثة الاولى من العام، أشارت إلى أنها قامت بتشغيل 196 ألف رحلة، من المقرر أن تصدر "بايدو" نتائج الربع الثانى فى 30 أغسطس.