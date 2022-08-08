فى سماء مصر.. كوكب الزهرة يصطف مع ألمع نجمين فى «كوكبة التوأمان»

جدة - نرمين السيد - يصطف كوكب الزهرة مع ألمع نجمين فى كوكبة التوأمان قبل شروق الشمس بعد غدًا الأربعاء الموافق 10 أغسطس، وكذلك فى اليوم التالى "الخميس" فى ظاهرة يمكن رصدها بوضوح فى سماء مصر والوطن العربى، كما يمكن مشاهدتها بالعين المجردة.





وأشارت الجمعية الفلكية بجدة إلى أنه عند النظر نحو الأفق الشرقى سيلاحظ أن كوكب الزهرة يتألق بشكل ساطع أسفل يمين النجم رأس التوام المؤخر "بولوكوس"، أحد النجمين الساطعين فى كوكبة التوأمان، أما النجم الآخر هو رأس التوأم المقدمة "كاستور" يجب أن يكون الأفق مكشوف بالكامل لرؤية كوكب الزهرة الذى سيكون على ارتفاع أقل. وخلال رصد كوكب الزهرة عبر التلسكوب فإن قرصه مضاء بنسبة 88% بنور الشمس فى الوقت الحالى، ولكن نظرًا لحركة الكوكب فى مداره الأصغر حول الشمس، فإنه خلال الأشهر المقبلة وعند المراقبة عبر التلسكوب سيلاحظ أن حجم قرص الكوكب الظاهرى يصغر نظرًا لابتعاده عن الأرض وسيقابل ذلك زيادة فى إضاءة قرصة بشكل تدريجى. وتحدث ظاهرة الاصطفاف عندما تظهر مجموعة من الأجسام السماوية فى صف واحد تقريبًا فى نفس المنطقة من السماء، كما تشاهد من الأرض.

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