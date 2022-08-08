ما حقيقتها؟.. طائرة مهجورة وسط الغابة تثير الحيرة فى إندونسيا (صورة)

جدة - نرمين السيد - ويقع مكان الطائرة بالقرب رئيسى فى جزيرة بالى، وهى ليست بعيدة عن شاطئ بانداوا السياحى الشهير.

ويعتقد عدد من سكان الجزيرة السياحية أن الطائرة جلبت إلى المكان على شكل أجزاء، ثم أعيد تجميعها من طرف رجل أعمال طموح، حرص على إنشاء مطعم، بحسب صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية.

ويشيع بين السكان أن المال لى هذا الراجل نفد مما دفعه إلى إنهاء المشروع وترك الطائرة فى المكان.

وتحولت هذه الطائرة المهجورة بمرور الزمن إلى معلم يجذب السياح ولا تحمل الطائرة أى علامة تشير إلى هويتها الأصلية.

وهذه الطائرة ليست الوحيدة من نوعها فى الجزيرة، إذ رصدت طائرات أخرى مهجورة.

وتجاور طائرة أخرى متجرًا لحلويات "الدوناتس" حيث يصل جناح الطائرة حائط المتجر، ويعتقد أن هذه الطائرة التى تخلو من المحركات كانت عبارة عن فكرة لمطعم لم يكتمل، وفقًا لما نقلته "سكاى نيوز عربية".

ويعتقد أنها موجودة هناك منذ عام 2007 واستخدمت فى حفلة عام 2018.

كما توجد طائرة ثالثة تقف على حافة منحدر مطل على البحر، وأوضح مستثمر اشترى الطائرة أنه يأمل فى أن تساعد الطائرة فى إحياء قطاع السياحة الذى تضرر جراء جائحة كورونا.