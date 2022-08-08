مزايا جديدة من «واتساب»

جدة - نرمين السيد - وقرر واتساب زيادة عدد المستخدمين القادرين على الانضمام إلى مجموعات "واتساب" من 100 ـ 512 بحسب موقع "مشابل" التقنى.

ويجرى حاليًا اختبار هذه الميزة فى الإصدار التجريبى بتطبيق الرسائل.

وسيصبح بوسع المشرفين على المجموعات وأعضائها معرفة الأشخاص الذين يغادرون المجموعات أو يطردون منها فى مدة تصل 60 يومًا من تاريخ الخروج.

وسيظهر للمستخدمين فى خانة "معلومات المجموعة" خيار "شاهد الأعضاء السابقين فى المجموعة، وتسهيلًا للأمر سيكون هناك مربع منفصل للبحث فى الأعضاء المحظورينن فى المجموعة، وهذا مفيد فى المجموعات الكبيرة الخاصة بالأعمال التى تستعمل "واتساب" للتواصل مع الزبائن، بحسب "سكاى نيوز عربية".

ويختبر واتساب حاليًا خدمة خاصة بالهواتف التى تستخدم نظام أندرويد، تمكن مشرفى المجموعات فى فلترة المحتوى عبر حذف الرسائل.