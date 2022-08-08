عصابة تسرق 2 مليون دولار فى 45 ثانية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأشارت صحيفة "نيويورك ديلى نيوز" إلى أن اللصوص الذين كانوا يرتدون أقنعة تمكنوا من سرقة مجوهرات تزيد قيمتها على مليونى دولار من أحد المتاجر بمدينة نيويورك.

وظهر فى الفيديو أحد اللصوص وهو يقف عند باب المتجر فيما بدا تغطية لجريمة السرقة، ثم سرعان ما دخل لصان يرتديان ملابس سوداء وأقنعة، وتبعهما ثالث، وحطم اللصوص الصناديق الزجاجية فى المتجر بمطرقة، فى حين قام آخران بنهب المجوهرات ووضعها داخل كيس كبير.

ووقعت الجريمة عند الساعة 2:30 دقيقة ظهر يوم الجمعة، ولم تستغرق 25 ثانية قبل أن يلوذ اللصوص بالفرار.

وأوضح شهود عيان أن جريمة السرقة كانت مخططة للغاية، فضربات المطرقة كانت قوية للغاية لدرجة انهم كانوا يعتقدون أنهم يسمعون طلقات نارية، بحسب "سكاى نيوز عربية".

وعرضت الشرطة الأمريكية مكافأة قدرها 3500 دولار أمريكى لمن يدلى بمعلومات تقود للقبض على اللصوص.

وهذه الجريمة ليست الأولى من نوعها التى تتم فى وضح النهار وتستهدف محال المجوهرات فى نيويورك.

وتعتقد الشرطة الأمريكية أن هذه العصابة مسؤولة عن 16 عملية سطو يعود تاريخها إلى 25 فبراير الماضى.