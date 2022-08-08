ريلمى تطرح «Realme Watch 3»

جدة - نرمين السيد - وتأتى ساعة "Realme Watch 3" بشاشة من نوع TFT LCD، يبلغ قياسها 1.8 بوصة، وبدقة 240 × 268 بيكسل. وتتمكن ساعة ريلمى الجديدة فى إجراء مكالمات بلوتوث عبر الساعة بالإضافة إلى استخدام الميكروفون ومكبر صوت عالى الأداء، وفقا لموقع "businessinsider". وتحتوى على بطارية بسعة 340 مللى أمبير فى الساعة، والتى توفر وقت تشغيل يصل إلى 7 أيام، بالإضافة إلى قدرتها فى قياس معدل ضربات القلب ومراقبة الأكسجين في الدم SpO2 على مدار الساعة طوال الأسبوع وأيضا تتبع ساعات النوم. وتتوفر Realme Watch 3 باللون الأسود والرمادى بسعر يبلغ 44 دولار أى حوالى 840 جنيه مصرى.

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