أمريكية تدخل موسوعة جينيس بسبب طول أظافرها (فيديو)

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جدة - نرمين السيد - وتمتلك الأمريكية البالغة من عمرها 63 عاما، أطول أظافر لليدين على الإطلاق، حيث تبلغ طولها 42 قدما و10.4 بوصات، بينما إبهامها الأيمن هو الأطول بين أظافرها، كما أن أظافرها اليسرى هى الأقصر.
وأشارت أرمسترونج لموقع "نيويورك بوست" إلى أنها لم تستخدم مقص الأظافر منذ عام 1997، بعد وفاة ابنتها التى كانت تظفف أظافر والدتها بانتظام.
وبعد وفاة ابنتها إثر إصابتها بنوبة ربو، تعهدت الأم بعدم قصها مرة أخرى، وقالت: "فى أى وقت كنت أفكر فى قطعهم، أصابنى بالقشعريرة كما لو أننى أعانى من هذا الحزن مرة أخرى، لم أرغب فى المرور بذلك مرة أخرى، لذلك احتفظت بهم".
وأضافت أن أظافرها تتسبب فى صعوبة ممارستها للمهام مثل التقاط الأشياء من الأرض وغيره.
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