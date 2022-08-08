شاومى تستعد لطرح نسخة محسنة من هاتف «Redmi K50»

جدة - نرمين السيد - وتسعى شاومى لطرح هاتف "Redmi K50 Extreme" الذى يعد النسخة المحسنة من الهاتف السابق، بالإضافة إلى تزويده بالمزايا الجديدة. ويأتى الهاتف بشاشة من نوع AMOLED وبقياس يبلغ 6.67 بوصة، كما يدعم تقنية + HDR10. ويزود "Redmi K50 Extreme" بكاميرا خلفية بمستشعر رئيسى بدقة 200 ميجابيكسل، بجانب كاميرا ذات دقة 8 ميجابيكسل بزاوية عريضة ومستشعر 2 ميجابيكسل، كما تبلغ دقة الكاميرا الأمامية 20 ميجابيكسل. ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى تصل إلى 12 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجا بايت، وتحتوى على بطارية ذات سعة كبيرة وتبلغ 5000 مللى أمبير فى الساعة وتدعم الشحن السريع بقوة 120 وات.

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