طائر يثير الذعر لدى حراس «الحياة البرية» بـ أستراليا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتفاجئ حراس الحياة البرية أثناء تنقلهم بدراجاتهم الرباعية، بمطاردة طائر "الشبنم" لهم في ولاية كوينزلاند شمال شرقى أستراليا.

ويشبه "الشبنم" طائر النعامة، فهو لا يستطيع الطيران وحجمه ضخم، كما يمتلك قدرة كبيرة فى توجيه ضربات قاتلة للبشر من خلال مخالبة الثلاث حيث يبلغ طول الواحد 10 سنتيمتر، لذا يعد هو الأكثر خطورة بالرغم من طبيعته الخجولة، وذلك وفقا لما جاء فى صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

ووجد الحراس أن الشبنم كان منحنيا تحت فروع الشجر الموجودة حول طريق ترابى، ثم بدأ ينطلق خلف دراجاتهم الرباعية بسرعة كبيرة، بحسب ما جاء فى صحيفة "البيان".

وفى البداية شعر كاميرون ويلسون، أحد الحراس، بحركة غريبة خلف سيارتهم، ثم اكتشف وجود الشبنم يجرى بسرعة كبيرة تجاههم، ولكن لم يصب أحدهم بأى أذى.